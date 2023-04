Niederlande Natur und Ursprünglichkeit

Das Muster der Höhenzüge und Niederungen entstand vor circa 150.000 Jahren unter dem Druck des Eises und der Kraft des Schmelzwassers. Der Eisschild breitete sich von Skandinavien kommend nach Süden aus und führte Ge­röll und Findlinge mit sich. Diese Findlinge sind heute noch in den 48 Großsteingräbern der Region zu sehen. Das größte Hünengrab der Niederlande befindet sich in dieser Landschaft, in der Ortschaft Borger. Dort können sich interessierte Besucher in einem familienfreundlichen Museum mit interaktivem Steinzeitdorf auf eine Reise in die Vergangenheit begeben. Im Museum erfahren sie alles über ihre frühen Vorfahren, wie sie damals lebten, wie das Hünengrab kurz nach seiner Errichtung aussah und wie Flora und Fauna die Menschen vor ständige Herausforderungen stellten. Zum Angebot des modernen Museums gehört auch ein nachgestelltes Dorf der Frühzeit, in dem Kinder erleben können, wie es ist, ohne Streichhölzer oder Feuerzeug Feuer zu machen.