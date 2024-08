Italiens Strandbäder Das Aus für Italiens Strandfürsten?

„Das mit dem Kulturgut stimmt“, sagt Marco Morosini. Der Fotograf und Designer hat den Adria-Strandbademeistern 2004 mit seinem Bildband „Divi di Rimini“ ein Denkmal gesetzt. Beim Durchblättern wird klar, viele Bagno-Betreiber sind einzigartige Typen, die das besondere Flair der Adria-Strandbäder prägen – mal als kerniger Bademeister, mal als öliger Gigolo, als schmachtender Popstar oder als Vollblut-Entertainer. So wie Gabri. „Volcano“ habe sein Vater ihn genannt, weil er immer aktiv sei, erzählt er und ergänzt: „Als ich das Bagno übernahm, dachte ich, da bist du den ganzen Tag in Bewegung, das hält schlank – ich wollte so sein wie Maradona.“ Hat fast geklappt. Gabri ähnelt dem argentinischen Star in dessen Fußballrentner-Zeit – er schiebt trotz rastlosem Einsatz in seinem Bagno eine unübersehbare Plautze vor sich her. Und hätte – so wie Maradona – gerne eine Hand Gottes. Damit würde er an Riminis Stränden den langen Arm der EU ins Aus befördern.