Von Hamburg bis Bayern Das sind Deutschlands beliebteste Ziele für Familienausflüge

Ob am Wochenende oder an Feiertagen - im Frühling steigt die Lust, etwas zu unternehmen. Und so überlegen viele Familien, wohin der nächste Ausflug gehen könnte. Freizeitparks, Zoos und Spielplätze sind beliebt, bieten aber wenig Neues. Aber wohin, wenn die ganze Familie einen tollen Tag erleben möchte?