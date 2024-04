Flandern per Hausboot Leinen los und auf ins Familien-Abenteuer!

Goldene Sonnenstrahlen fallen durchs Blätterdach und malen tanzende Kringel aufs geheimnisvoll grün schimmernde Wasser. Die Baumriesen am Fluss neigen sich über mir zu einer Naturkathedrale, die ich ehrfürchtig bestaune. Da! Vor uns steigt aus dem Dickicht ein Graureiher mit trägem Flügelschlag auf. Er kreuzt knapp vorm Bug, segelt majestätisch eine Handbreit über dem Wasser davon und landet ein Stück voraus im Schilf am anderen Ufer. So eine Idylle! Ich wette, genau an dieser Stelle saß Monet, der große Impressionist, auch schon an seiner Staffelei. Er war fasziniert von Lichtspielen auf dem Wasser und hatte sogar ein Atelier auf einem Boot eingerichtet, um… „Hörst Du? Gleich sind wir an der Schleuse. Ran an die Leinen!“ dringt das Kommando vom Steuerstand unseres Hausbootes an mein Ohr. Ja, Herrschaftszeiten! Man wird doch wohl mal seine Gedanken schweifen lassen dürfen! Allerdings: Als Heck-Wache muss man im richtigen Moment auf Zack sein. Etwa, um wie jetzt beim Einfahren in die Schleuse das Boot sicher an einem Poller zu vertäuen. Ein Hausboot-Urlaub ist vielleicht etwas für Tagträumer, aber keinesfalls für Schlafmützen.