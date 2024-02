Zypern Auf den Spuren der Göttin Aphrodite

Der griechischen Mythologie zufolge soll Aphrodite, die Göttin der Liebe und der Schönheit, an der Südwestküste der Mittelmeerinsel Zypern dem Meer entstiegen sein. Als Geburtsort gilt der bizarre Felsen „Petra Tou Romiou“, was wörtlich übersetzt, der „Fels der Griechen“ bedeutet. Von der Schönheit des weißen Kalksteinsblocks entzückt, soll die Göttin als „Schaumgeborene“ hier an Land gegangen oder nach einer anderen Legende in einer Jakobsmuschel an Land getragen worden sein.