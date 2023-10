Zug mit Politikern verfährt sich Disneyland statt EU-Parlament

Auf dem Weg von Brüssel nach Straßburg hat ein - häufig von vielen EU-Politikern genutzter - Zug sich verfahren und Kurs auf das Disneyland bei Paris genommen. Nach dem Halt am Pariser Flughafen Charles de Gaulle sei der TGV-Hochgeschwindigkeitszug wegen einer falsch gestellten Weiche nicht Richtung Straßburg sondern nach Marne-La-Vallée und zum dortigen Freizeitpark abgebogen, bestätigte die Staatsbahn SNCF. Man entschuldige sich für die Verzögerung, der Zug sei am Montag mit 45 Minuten Verspätung in Straßburg angekommen.