Urlaub fernab von Massentourismus 12 Alternativen zu beliebten Reisezielen

Die Alternative: Yport, Normandie, Frankreich

Der französische Ort Yport in der Region Normandie, zwölf Kilometer nördlich von Étretat, hat das, was Étretat auch hat. Spektakuläre Kreidefelsen an der Alabsterküste, das Meer, das besondere Licht und die Wälder drumherum und er ist ebenso Schauplatz für einen Roman und kommt sogar in einem Krimi vor. Guy de Mauspassant lässt seinen Roman "Une Vie" in dem kleinen Dorf spielen. Im Krimi von Georges Simenons "Maigret et la vieille dame" stammt das Opfer aus Yport.