Rangliste des "Time"-Magazins "World's Greatest Places" – diese 12 Orte in Europa sind dabei

Timisoara, Rumänien

Die viertgrößte Stadt Rumäniens und Hauptstadt der historischen Provinz Banat wurde für 2023 als europäische Kulturhauptstadt ausgezeichnet. Die frühere Herrschaft der österreichischen Habsburger ist in dem Stadtbild deutlich erkennbar, daher wird Timisoara mit seinen vielen Palästen und Kirchen auch häufig als das „kleine Wien“ bezeichnet. Der barocke Wiener Stil ist in der Architektur allgegenwärtig. Besonders schöne Plätze, an denen sich auch die Rumänen gerne in der Freizeit treffen, sind die Piata Unirii und die Piata Victorei.

In Timisoara finden sich interessante kulturelle Institutionen wieder. Interessant ist etwa das nationale Kunstmuseum, in dem 2023 die Werke des rumänisch-französischen Bildhauers Constantin Brancusi und des rumänisch-französischen Malers Victor Brauner gezeigt werden. Auch kulinarisch kann Timisoara mithalten: Besonders die rumänischen Konditoreien mit landeseigenen Spezialitäten sind einen Besuch wert.