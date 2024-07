Ehemaliges Nazi-Hauptquartier Wolfsschanze Reise in eine dunkle Zeit

Vor zehn Jahren, als das Gelände noch in den Händen eines privaten Pächters war, sah die Sache anders aus. Da durften Besucher mit Panzer- und Kübelwagen durch die „Wolfsschanze“ brettern und in einem Bunker mit MP-Attrappen schießen. Das martialische Treiben war Anwohnern und Lokalpolitikern lange ein Dorn im Auge. 2017 endlich übernahm die polnische Forstbehörde die Anlage und begann mit der Restaurierung. Restaurierungsmaßnahmen sind auch in dem Dorf Sztynort (ehemals Steinort), gut 25 Kilometer von der „Wolfsschanze“ entfernt, in vollem Gange. Am masurischen Dargin-See liegt der alte, halb verfallene Gutshof der Grafen von Lehndorff – ein Ort mit einer besonderen, fast unglaublichen Geschichte.