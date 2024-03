Griechenland Wiedersehen mit Agamemnon

Kentrochori: knapp hundert Einwohner, eine Kapelle, ein paar Platanen rund um den kleinen Platz in der Dorfmitte – und eine Taverne, die so heißt wie ihr Besitzer: „Agamemnon“. Bis vor ein paar Jahren galt sie als Geheimtipp, ihre Adresse wurde flüsternd und nur an die wahren Kreta-Liebhaber verteilt. Inzwischen sind der Wirt Agamemnon, der wirklich so heißt wie der griechische Held aus dem Troja-Krieg, und seine Frau Urania längst selbst zum Mythos geworden. Sogar eine Speisekarte gibt es inzwischen, aber die braucht hier eigentlich niemand.