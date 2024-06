Großbrittannien Verlockende Ziele rund um London

Emily Bamber blickt den i360 hinauf. Die 46-jährige Britin steht vor dem weltweit schmal­sten Aussichtsturm, der es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat. Wie ein überdimensionaler Strohhalm ragt die futuristische Stahlkonstruktion am Strand von Brighton in den blauen Himmel. „Wir haben mehr als 7000 Tonnen Strandkiesel ausgegraben, damit das schwere Betonfundament in den Boden passt“, sagt die Kommunikationsfachfrau und Mutter zweier Kinder stolz. Mit „wir“ meint sie das internationale Team aus Planern, Technikern und Handwerkern, das vor fast zwei Dekaden die ersten Schritte des 43 Millionen Pfund Projektes einleitete. Heute fahren die Urlauber mit einem Drink in der Hand in einer verglasten 360-Grad-Kapsel nach oben und genießen eine atemberaubende Aussicht auf die Südküste Englands und die Stadt Brighton.