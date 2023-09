Von Italien bis Schweden So schön sind die europäischen Wanderwege

Düsseldorf · Das Wandern ist nicht nur „des Müllers Lust“. Und so existieren allein in Deutschland 550 Wanderwege. Aber auch im Rest von Europa gibt es Strecken, die sich für ausgedehnte Wanderungen eignen. Wir stellen Ihnen zehn schöne Wanderwege in Europa vor.

22.09.2023, 16:09 Uhr

14 Bilder Diese 12 Wanderwege in Europa lohnen sich wirklich 14 Bilder Foto: Pixabay / m_baecher

Wandern ist im Trend. Was lange als Hobby für ältere Semester galt, verbreitet sich mittlerweile auch unter jungen Leuten. Kein Wunder, denn regelmäßiges Wandern verbessert die Ausdauer und kann so das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken. Obendrauf bekommen Wanderer auf ihren Touren viele faszinierende Landschaften zu sehen. Wasserfälle, Wälder, Gebirgsketten und Gletscher - beim Spaziergang durch die Natur gibt es viel zu entdecken. Mit 550 Wanderwegen bietet Deutschland viel Programm für leidenschaftliche Wanderer. Aber auch im europäischen Ausland finden sich schöne Routen, die definitiv eine Reise wert sind. Wir stellen Ihnen in unserer Bilderstrecke zehn spannende Wanderwege von Schweden bis Italien vor.

(cwi)