Dortmund, Düsseldorf, Köln Das sind die günstigsten Flugziele von NRW-Flughäfen

Aus diesem Grund haben sich das Reisemagazin Reisereporter und die Reisesuchmaschine Kayak zusammengetan und analysiert, was die günstigsten Reiseziele von den wichtigsten Ferienflughäfen in Deutschland sind. Orientiert hat man sich dabei an den Preisen zu Zeiten der Sommerferien in den verschiedenen Bundesländern. Die beiden Plattformen sind bei ihrer Auswertung von Hin- und Rückflügen in der Economy Class ausgegangen. Welches die günstigsten Flugziele von den nordrhein-westfälischen Flughäfen sind, verraten wir Ihnen hier.