Mit dem Auto in den Urlaub Diese Verkehrsregeln gelten in der Schweiz

So darf zwar in der Schweiz wie in Deutschland in der Regel innerorts nur maximal mit 50 km/h gefahren werden. Doch außerorts ist laut ADAC nur maximal Tempo 80 erlaubt. Während die Fahrzeuge auf Schnellstraßen nicht schneller als 100 km/h fahren dürfen, liegt das generelle Tempolimit auf Autobahnen bei 120 km/h. Und die Tachonadel bleibt besser genau im Blick. Denn die Bußgelder fallen oft viel höher aus als bei uns.