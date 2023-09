Top-Sehenswürdigkeiten Das muss man in Venedig gesehen haben

Markusplatz

Auch wer noch nicht in Venedig war, hat schon vom Markusplatz gehört. Er ist 175 Meter lang und bis zu 82 Meter breit, wegen seiner niedrigen Lage steht er im Winter allerdings regelmäßig unter Wasser. Rund um den Markusplatz laden Cafés zu einem Päuschen ein. Die Preise sind an diesem Touristen-Hotspot entsprechend: Im „Caffè Florian“ am Markusplatz kostet der Cappuccino laut dpa 11,50 Euro, der Bellini-Cocktail in „Harry's Bar“ das Doppelte.