Ladestationen in Urlaubsländern Wie gut Reisende mit dem E-Auto durch Europa kommen

Düsseldorf · Wer mit dem E-Auto in den Urlaub quer durch Europa reisen will, sollte das gut planen. Denn die Abdeckung mit Ladesäulen im Ausland ist sehr unterschiedlich. Ein Überblick über die Ladeinfrastruktur in den beliebtesten europäischen Reiseländern.

16.06.2023, 18:39 Uhr

Infos Zehn Tipps für stressfreies Reisen mit Kindern Infos Foto: Shutterstock/Tomsickova Tatyana

Der ADAC hat die beliebtesten europäischen Reiseländer in Hinblick auf das Reisen mit dem E-Auto untersucht. Demnach ist die Abdeckung mit Ladesäulen hauptsächlich in Mitteleuropa gut. In manch einem beliebten Reiseland ist das Ladenetzwerk aber noch nicht dicht ausgebaut. Teilweise gibt es auch innerhalb einzelnen Ländern große Unterschiede von gut versorgten und unterversorgten Regionen. Deutschland hat laut ADAC ein flächendeckendes Ladenetzwerk mit knapp 100.000 Ladepunkten (Stand: Februar 2023). In ländlichen Gebieten ist das Netz weniger dicht. Ladestationen befinden sich hauptsächlich an den Hauptverkehrsachsen. Mit 33 Ladepunkten auf 100 Kilometer steht Deutschland auf Rang 4 in Europa. Doch auch hierzulande gibt es große regionale Unterschiede: Bayern (140,6 Ladepunkte/100 Kilometer) und Brandenburg (84,7/100 km) sind Spitzenreiter, Hessen (14,3/100 km) und Sachsen (11,5/100 km) Schlusslicht. Und auch das bevölkerungsreichste Bundesland NRW hinkt im Ausbau des Ladenetzwerks mit 17,1 Ladepunkten pro 100 Kilometer den anderen Bundesländern hinterher. Vor weiten Urlaubsfahrten sollten sich E-Autofahrer deshalb über die Ladeinfrastruktur gut informieren, rät der ADAC. Urlaub mit dem E-Auto – Tipps für eine entspannte Fahrt Ladepunkte und Pannenhilfe Urlaub mit dem E-Auto – Tipps für eine entspannte Fahrt An der Spitze in Europa stehen die Niederlande mit 84,4 Ladepunkten pro 100 Kilometer, gefolgt von der Schweiz (51) und Österreich (37). Die einzelnen Länder im Überblick (Quelle: ADAC): Flächendeckendes oder besonders gut ausgebautes Netz Dänemark ( 23,1/100 km) Besonders gut ausgebaut ist der Osten des Landes. Weniger dicht ist das Ladenetzwerk im Nordwesten. Die Route durch Jütland ist aber gut ausgestattet mit Ladestationen.

23,1/100 km) Besonders gut ausgebaut ist der Osten des Landes. Weniger dicht ist das Ladenetzwerk im Nordwesten. Die Route durch Jütland ist aber gut ausgestattet mit Ladestationen. Luxemburg (53,8/100 km) Vor allem der Süden hat ein dichtes Netz. Der Norden ist nicht so gut ausgebaut.

(53,8/100 km) Vor allem der Süden hat ein dichtes Netz. Der Norden ist nicht so gut ausgebaut. Niederlande (84,4/100 km) Besonders dichtes Netz.

(84,4/100 km) Besonders dichtes Netz. Österreich (37,1/100 km) Flächendeckendes Netzwerk das weniger dicht in ländlichen Gebieten ist. Allen voran ist der Westen des Landes gut ausgebaut.

(37,1/100 km) Flächendeckendes Netzwerk das weniger dicht in ländlichen Gebieten ist. Allen voran ist der Westen des Landes gut ausgebaut. Schweiz (51,4/100 km) Flächendeckendes Ladenetzwerk, allen voran der Kanton Bern. Ländliche Gebiete haben ein weniger dichtes Netz. Gut ausgebautes Netz Belgien (8,9 Ladepunkte pro 100 Kilometer) Der Norden und die Region um Brüssel sind gut ausgebaut, weniger dicht ist das Netz im Süden.

(8,9 Ladepunkte pro 100 Kilometer) Der Norden und die Region um Brüssel sind gut ausgebaut, weniger dicht ist das Netz im Süden. Frankreich (7,1/100 km) Der Norden und Süden sind gut ausgebaut. Weniger dicht ist die Mitte von Frankreich. Die Route nach Süden gut ausgestattet mit Ladestationen an den Autobahnraststätte.

(7,1/100 km) Der Norden und Süden sind gut ausgebaut. Weniger dicht ist die Mitte von Frankreich. Die Route nach Süden gut ausgestattet mit Ladestationen an den Autobahnraststätte. Italien (5,1/100 km) Der Norden ist gut ausgebaut. Weniger dicht ist das Netz im Süden, vor allem Kalabrien und Sardinien.

(5,1/100 km) Der Norden ist gut ausgebaut. Weniger dicht ist das Netz im Süden, vor allem Kalabrien und Sardinien. Norwegen (13,4/100 km) Der Süden ist gut ausgebaut. Weniger dicht ist das Netz im Norden.

(13,4/100 km) Der Süden ist gut ausgebaut. Weniger dicht ist das Netz im Norden. Schweden (6,5/100 km) Der Süden ist recht gut ausgebaut, der Norden des Landes hat ein weniger dichtes Netz an Ladestationen.

(6,5/100 km) Der Süden ist recht gut ausgebaut, der Norden des Landes hat ein weniger dichtes Netz an Ladestationen. Türkei (5,1/100 km (geschätzter Wert)) Ungefähr 6000 Ladestation gibt es in der Türkei. Die meisten davon im Westen. Im Zentrum und im Osten ist das Netz weniger dicht. Nicht so gut ausgebautes Netz Großbritannien (2,5/100 km) England ist gut versorgt. In Wales und Schottland ist das Netz weniger dicht.

(2,5/100 km) England ist gut versorgt. In Wales und Schottland ist das Netz weniger dicht. Kroatien (4,4/100 km) Der Norden ist gut ausgebaut. Weniger dicht ist das Netz im Süden und Osten des Landes.

(4,4/100 km) Der Norden ist gut ausgebaut. Weniger dicht ist das Netz im Süden und Osten des Landes. Slowakei (3,9/100 km) Gut ausgebaut ist die Region Bratislavský kraj im Südwesten des Landes mit Ladestationen.

(3,9/100 km) Gut ausgebaut ist die Region Bratislavský kraj im Südwesten des Landes mit Ladestationen. Slowenien (7,6/100 km) Das Zentrum des Landes ist gut ausgebaut. Im Osten des Landes ist das Netz weniger dicht.

(7,6/100 km) Das Zentrum des Landes ist gut ausgebaut. Im Osten des Landes ist das Netz weniger dicht. Tschechien (1,6/100 km) Die Region Prag ist gut ausgebaut (20/100 km), der Rest des Landes hat ein wenig dichtes Netz.

(1,6/100 km) Die Region Prag ist gut ausgebaut (20/100 km), der Rest des Landes hat ein wenig dichtes Netz. Ungarn (2,9/100 km) Das Zentrum des Landes ist gut mit Ladestationen versorgt. Der Osten hat ein wenig dichtes Netz. Schlecht ausgebautes Netz Griechenland ( 1,8/100 km (geschätzter Wert)) Spärliches Ladenetz. Die 2000 Ladestation befinden sich hauptsächlich im Süden des Landes.

1,8/100 km (geschätzter Wert)) Spärliches Ladenetz. Die 2000 Ladestation befinden sich hauptsächlich im Süden des Landes. Irland (01,/100 km) In Irland gibt es 802 Ladestation (Stand Februar 2023, Quelle: electromaps.com). Die meisten davon rund um Dublin (203)

(01,/100 km) In Irland gibt es 802 Ladestation (Stand Februar 2023, Quelle: electromaps.com). Die meisten davon rund um Dublin (203) Polen (0,9/100 km) Nicht so gut ausgebaut. Das Zentrum des Landes hat die meisten Ladestationen. Auf dem Land und im Osten des Landes ist das Netz weniger dicht.

(0,9/100 km) Nicht so gut ausgebaut. Das Zentrum des Landes hat die meisten Ladestationen. Auf dem Land und im Osten des Landes ist das Netz weniger dicht. Portugal (03,/100 km) Nicht so gut ausgebaut. In der Region von Lissabon gibt es die meisten Ladestationen. Es gibt im Norden und Süden des Landes Regionen, die keine Ladestationen haben. Spanien (1,0/100 km) Nicht gut ausgebaut, außer das Baskenland. Der Norden des Landes ist besser ausgebaut, als der Süden. Hier geht es zur Infostrecke: Zehn Tipps für stressfreies Reisen mit Kindern

(dw)