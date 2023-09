Ranking Die besten Länder für einen Abenteuer-Urlaub

Für alle, die in ihrem Urlaub nicht nur auf der faulen Haut liegen, sondern auch etwas erleben wollen, hat die Reise-Plattform „weloveholidays.com“ eine Übersicht erstellt, welche europäischen Urlaubsländer für Abenteuerlustige am besten geeignet sind. Die genauen Kriterien finden Sie hier, wir stellen Ihnen die Top Ten vor.

Platz 10: Finnland

In Finnland liegt mit dem Saimaa-See der flächenmäßig zweitgrößte See Europas. Ganze 4400 Quadratkilometer beträgt seine gesamte Wasseroberfläche. Außerdem ist Finnland mit 40 Nationalparks das Land mit den zweitmeisten Naturreservaten in ganz Europa. Das skandinavische Land ist also besonders für Naturfreunde interessant.

(Foto: Helsinki/Finnland)