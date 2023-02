Kaum Besucher Diese europäischen Länder empfangen die wenigsten Touristen

Doch ein Blick auf die Schlusslichter des Rankings relativiert den deutschen Wert wieder. Denn in das am wenigsten besuchte Land Europas kamen im Jahr 2019 nicht einmal 100.000 Besucher. Welches Land das ist und in welchen europäischen Regionen die wenigsten Touristen weltweit stranden, zeigen wir in unserer Galerie im Überblick.