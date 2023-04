Kaum Touristen Diese europäischen Länder werden wenig bereist

Ein Blick auf die Schlusslichter des Rankings relativiert die Besucher-Zahl allerdings wieder. Denn in das am wenigsten besuchte Land Europas kamen im Jahr 2019 nicht einmal 100.000 Touristen. Welches Land das ist – und in welchen europäischen Regionen die wenigsten Touristen weltweit stranden, zeigen wir Ihnen hier.