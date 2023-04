Bulgarien Rosen, Gold und bunte Trachten

Tsvetelina Markova und Rosina Kachamakova drehen ein Imagevideo für ihren Arbeitgeber. Die Bankkaufrauen haben dafür ihre Business-Kleidung gegen eine Saya-Tracht getauscht: ein handbesticktes Kleid, eine Schärpe mit roter Schürze, weiße Strumpfhosen und schwarze Tanzschuhe. In ihren Haaren stecken Rosenblüten, um den Hals hängt eine Kette aus silbernen Plättchen. Die 48-jährige Tsvetelina schaltet den CD-Player ein und fasst ihre Kollegin an den Händen. Dann starten sie den Ruchenitsa-Tanz, heben dabei ihre Knie im Rhythmus der Volksmusik. „Unsere Bank legt großen Wert auf Tradition. Deshalb drehen wir in Tracht und am geschichtsträchtigen Assen-Monument in Weliko Tarnovo“, sagt Tsvetelina. Vier haushohe Reiterstatuen der Assen-Zaren und ein 30 Meter hohes Schwert ragen hinter den Bulgarinnen in den Himmel. Zu ihren Füßen windet sich die Jantra, ein Nebenfluss der Donau. „Die Assen-Dynastie hat unser Land vor 800 Jahren von der byzantinischen Herrschaft befreit. Sie brachte uns Wohlstand und machte Weliko Tarnovo zu Bulgariens Hauptstadt“, ergänzt Rosina stolz.