Klosterhotels : Rückzug ins Weltliche

Das Monastero Santa Rosa liegt an der italienischen Amalfiküste. Foto: monasterosantarosa.com

In vielen ehemaligen Klöstern befinden sich Hotels, die ihre zahlungskräftigen Gäste verwöhnen. Wir verraten, wo es Luxus statt Kontemplation heißt.

Von Inge Ahrens

Ein in Leben in Klausur ist für immer weniger Menschen erstrebenswert. Daher haben in zahlreichen ehemaligen Klöstern Europas stille Einkehr und frugale Kost ein Ende gefunden. Keine Nonne in Sicht, kein scheuer Mönch, noch schmale Zelle. Damit die mächtigen und prachtvollen Rückzugsorte nicht verwaisen, ist in so manches historische Gebäude ein luxuriöses Hotel eingezogen und zelebriert He­donismus pur. Die heutzutage nach Erlösung suchenden Feriengäste wohnen schon mal in opulenten Suiten, baden in Infinity-Pools oder lustwandeln in weitläufigen Parks. Das Wort Speisung in den hauseigenen Gourmet-Restaurants verdient seinen Namen. Das Genießen in den alten Gemäuern an besonders schönen irdischen Plätzen verlangt einfach ein wenig mehr an Darbietung.

Raum ist in der kleinsten Zelle: Darum kann wer will im pfälzischen Klosterhotel sogar zwischen vier kleinen und feinen Schlafräumen wählen, die entfernt an eine Pilgerzelle erinnern. 48 komfortable Zimmer und Suiten hat das privat geführte Haus insgesamt. Sie sind durch die beiden erhaltenen Kreuzgänge zu erreichen und heißen passend Convent- oder Prälat-Zimmer. Der letzte Covid-Sommer wurde für eine umfassende Renovierung genutzt. Alles frisch also in Hornbach trotz greifbarer Geschichte. Immerhin hatte dort um 742 der Benediktiner Mönch Pirminius eine Abtei begründet. Die wuchs sich im Mittelalter zum Kloster aus und verfiel irgendwann. 2000 zog das Hotel Kloster Hornbach in die noch gut erhaltene Anlage. Gäste schmausen jetzt im „Refugium“, lassen sich im „Himmelreich“ massieren oder finden im Daybed wie auf Wolke 7 im duftenden Kräutergarten stille Einkehr.

Kloster Hornbach 66500 Hornbach/Rheinland-Pfalz, www.kloster-hornbach.de, Zimmer ab Euro 99 Euro

Dem Himmel so nah: Der Paradiesgarten des einstigen Klosters Santa Rosa an der romantischen Amalfiküste liegt hoch überm Meer. Auf seinen Terrassen gedeihen Früchte und Gemüse, die der Küchenchef mit seinen Kreationen den Gästen auftischt. Urlaubsgast Adam und seine Eva genießen seufzend die grandiose Aussicht. Aber auch die Dominikanerinnen im frühen 18. Jahrhundert vor Ort verstanden sich auf Leckereien. Sie kreierten ein himmlisches Blätterteiggebäck. Zum Glück gibt es das Rezept noch. Die Hotelgäste schlummern in gerade mal 20 Zimmern und Suiten. Schließlich kommt nicht jeder in den Himmel. Obwohl, wer sich am Ufer des Infinity-Pools einklinkt, hat vor sich nur das Thyrrenische Meer so blau. Wer wünschte sich da keine Flügel.

Monastero Santa Rosa 84010 Conca die Marini/Italien, www.monasterosantarosa.com, ab 550 Euro

Rosige Aussichten: Vom alten Hafen in Nizza aus stadtauswärts in Richtung Villefranche-sur-Mer und erhöht am Mittelmeerufer gelegen, ragt rosig das Hotel Le Saint Paul auf. Im ehemaligen Seminarhaus von 1840, das heute noch der Kirche gehört, entspannen jetzt Feriengäste und genießen den Blick über die Bucht von Nizza. Nachts liegt sie glitzernd wie ein Collier vor aller Augen. Schon vor dem Frühstück auf der Hotelterrasse kann man einen Sprung ins Meer wagen, geradewegs auf der anderen Straßenseite gelegen. Ein Katzensprung. Trotz der herrlichen Lage gibt die Herberge nicht an mit ihren properen, modernen Zimmern, die nach vorne raus wegen des Blick besonders toll sind. Von der Lobby aus kann man direkt in die hauseigene Kapelle treten, deren kunterbunte Glasmosaiken ein fröhliches Muster in den stillen Raum werfen.

Le Saint Paul 06300 Nizza/Frankreich, https://lesaintpaul-

hotel.fr, ab 95 Euro

Im Paradiesgarten: Der ist wirklich ein Wunderwerk fleißiger Gärtner: ein Gartendenkmal, schon wegen der Rosen. Ein Gutsbetrieb gehört dazu, das Kunstmuseum Thurgau, der Einkaufsladen und eine herrliche barocke Kirche. Dazu 68 stille, schöne Zimmer zum Übernachten. In Ittingen an der Thur kann man bleiben und was erleben oder sich im Garten durch alle Rosen schnuppern. Erst für 700 Jahre lang ein Kloster, dann ein reiner Gutsbetrieb und seit Jahrzehnten schon eine Stiftung mit klösterlichen Werten. Dort arbeiten Menschen mit Behinderungen, es finden Tagungen und Kunst-Events statt, und Feriengäste genießen das autofreie Gelände. Morgens zur Messe klingelt das Glöckchen. Wer will, geht in die Kirche. Die Kartause Ittingen ist ein spiritueller Ort im Kanton St. Gallen. Der Garten ist ein Sinnbild des Paradieses.

Kartause Ittingen 8532 Warth/Weiningen/Schweiz,

www.kartause.ch, ab 200 Euro

Die Mitte finden: Wo einst „die Brüder der allerseligsten Jungfrau Maria vom Berge Karmel“ beteten und lebten, da kehren heute Touristen ein, um das historische Lissabon zu erkunden. Das Boutique-Hotel mit dazu gehörigem Restaurant im eleganten Lapa-Viertel der portugiesischen Hauptstadt hat 33 gemütlich ausgestattete Zimmer, die traditionell und modern zugleich sind. Das Haus mit dem lauschigen Innenhof war einst ein Karmeliterkloster, das im 17. Jahrhundert erbaut wurde. Dazu gehört auch das nebenstehende Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Beide sind sehr zeitgemäß ausgestattet und ein prima Ort, um in die Stadt auszugehen und hernach zu Ruhe zu finden.

York House 1200-691 Lissabon/Portugal, www.yorkhouselisboa.com, ab 90 Euro

Mission possible: Man spürt die Hand von Toni Esteva, dem bekannten mallorcinischen Architekten und Innenausstatter: Die sanften Wüstenfarben, die den Gast umfangen, das Fehlen jeglicher Aufmerksamkeit heischender Möbel. Eine Handschrift, die sich bei allen Hotels wiederfindet, die Esteva gestaltete. Das Hotel Convent de la Missió gehört zur Torre-de-Canyamel-Gruppe. Man taucht im ehemaligen Convent aus dem 17. Jahrhundert mitten in Palma in eine Art Oase der Stille. Wo einst Missionare ausgebildet wurden, nächtigen jetzt in 27 behaglichen Zimmern und Suiten Urlauber und Geschäftsleute. In der Kapelle des Gemäuers finden heute Tagungen statt. Das Michelin-Stern-Restaurant wird vom britischen Küchenchef Marc Fosh bespielt.