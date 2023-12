Fodor’s „Go List“ Diese Reiseziele in Europa sollten Sie 2024 besuchen

Der Reiseführer Fodor’s empfiehlt Urlaubern für das kommende Jahr eine Reise nach Albanien. Das Land sei unterschätzt, dabei habe es eine „hervorragende geografische Lage“. Heutzutage boomt der Tourismus in Albanien. Fodor’s hebt vor allem die „atemberaubenden Landschaften, die malerischen Kleinstädte und die lebendige, jugendliche Kultur“ hervor. Die Lage am Ionischen Meer sei mit der Riviera in Frankreich und Italien vergleichbar – jedoch mit weit weniger Touristen und günstiger. Außerdem lohne sich die Wein- und Café-Kultur, vor allem in der Hauptstadt Tirana.