Prachtvolle Architektur Das sind die schönsten Altstädte Europas

Von Norden bis Süden – wir stellen Ihnen einige der schönsten Altstädte in Europa vor. Florenz, Paris, Rom haben wir ausgelassen, die sind bekannt. Aber nicht jeder kennt „Die Perle des Böhmerwaldes“, die Stadt, in der der Maler Egon Schiele eine kurze Zeit verbrachte, oder die Stadt mit der besterhaltenen romanisch-gotischen Architektur in Osteuropa.