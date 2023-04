Irland Mit dem Boot ins Grüne

Witzigerweise stammt die Vorzeigeirin im Dorf aus Wunstorf bei Hannover. Anke hat ihren Mann Eugene McKernan nach der Schule in einem Pub in Dublin kennengelernt. Dass sie selbst nebst drei kleinen Kindern jemals auf die Grüne Insel ziehen würde, hätte sie damals nie gedacht. Beide lernten Handweben in Sindelfingen, betrieben eine Werkstatt in Niedersachsen. „Aber man braucht dafür in Deutschland einen Meistertitel“, sagt Anke. Und die Meisterschule ist teuer. Als auch noch der Vermieter dem jungen Paar kündigte, zogen sie 1991 aus spontaner Verzweiflung in eine Ruine in Tuamgraney. Heute rumpeln im längst sanierten Haus mehrere Spinn- und Strickmaschinen und drei elektrische Webstühle. „Man hat uns hier sehr warmherzig und ohne viel Bürokratie aufgenommen und wir haben das Dorf mitgeprägt“, sagt Anke McKernan. Am Feierabend steigen Anke und Eugene regelmäßig erstmal in den kalten Lough Derg, um das wahre Leben zu spüren, wie sie sagen.