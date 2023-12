Von Brügge bis San Gimignano Das sind die schönsten Altstädte in Europa

Die Geschichte einer Stadt lässt sich am besten in ihrem historischen Zentrum erkunden. Die Architektur gibt Auskunft über den Reichtum einer Stadt im Mittelalter, ihre Vormachtstellung als Handelsstadt oder ihre Wehrhaftigkeit. Es gibt unzählige malerische Altstädte in Europa. Jede hat ihren eigenen Charme und Flair, geprägt durch ihre Vergangenheit und ihre Lage.