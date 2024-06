Badeparadiese Das sind die schönsten Strände in Europa

Platz 2: Spiaggia dei Conigli (Lampedusa, Italien)

Der Strand Spiaggia dei Conigli bedeutet übersetzt „Kaninchenstrand.“ Doch Kaninchen kann man an dem Sandstrand im südwestlichen Teil auf der Insel Lampedusa nicht erwarten und woher der Name seinen Ursprung nimmt, ist nicht ganz klar. Der Strand liegt in einer kleinen Bucht, umgeben von der Natur, und verfügt über türkisblaues Wasser und weißen Sand.