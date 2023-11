Urlaub 2024 Das sind die schönsten Inseln in Griechenland

Platz 3: Kos

Die Dodekanes-Insel schafft es mit 25,45 Punkten auf das Treppchen im Ranking. Kos liegt in der Ost-Ägäis und hat tolle Sandstrände zu bieten. In Kos-Stadt befindet sich ein tolles Ausgehviertel und mit der Fähre ist man in Kürze in der Türkei. Auch sonst kann man auf der Insel viel erleben und die vielen Sonnenstunden wunderbar genießen.