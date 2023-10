Badeurlaub 2023 So warm ist das Wasser an den Stränden Europas

Die meisten Menschen verbinden mit dem perfekten Urlaub vor allem eines: Sonnenschein. Und wo ist die Sonne am schönsten? Richtig, am Strand. Mit einem Cocktail in der Hand, auf der Luftmatratze oder im Strandkorb entspannt es sich einfach am besten. Das sehen auch viele Urlauber so, denn die europäischen Strände sind auch in diesem Jahr gut gefüllt.