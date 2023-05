Geheimtipp für den Urlaub? Diese europäischen Länder werden am wenigsten bereist

Platz 4: Nordmazedonien

Der Binnenstaat in Südosteuropa ist mit seiner Fläche von 25.713 Quadratkilometern nicht sonderlich groß, liegt nicht am Meer und fällt somit für viele Urlauber aus dem Raster. 758.000 Besucher kamen 2019 in das Land. Doch die Hauptstadt Skopje ist mit ihrer Festung, dem Vodno-Berg und dem Basarviertel ein beliebtes Ausflugsziel. Mazedonien verfügt über malerische, unberührte Landschaften. Der Ohridsee, der rund drei Stunden von Skopje entfernt liegt, gilt als einer der ältesten Seen der Welt.