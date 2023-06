Auswertung des Statistischen Bundesamts Wo in Europa ist Urlaub günstiger als in Deutschland – und wo teurer?

Selbst in Italien, wo das Preisniveau unter den für die Studie ausgewählten Urlaubsländern im Süden und Osten Europas am höchsten ist, waren im März 2023 Restaurants und Hotels immer noch fast fünf Prozent günstiger als in Deutschland. In Kroatien und auch Zypern war es für deutsche Touristinnen und Touristen sogar rund 17 Prozent billiger. In Spanien, Polen und Tschechien zahlten Urlauberinnen und Urlauber für Gaststätten- und Hoteldienstleistungen etwa 18 Prozent weniger als in Deutschland, in Griechenland 21 Prozent sowie in Portugal und Malta jeweils rund 28 Prozent weniger. Noch günstiger waren Montenegro und Rumänien: Dort kosteten Hotelaufenthalte und Restaurantbesuche etwa 46 Prozent weniger als in Deutschland. Am niedrigsten war das Preisniveau unter allen ausgewählten Urlaubsländern in der Türkei und in Albanien: Beide Urlaubsländer waren mehr als die Hälfte (rund 56 Prozent) günstiger.