Die Top 10 Die günstigsten Reiseziele in Europa

Kroatien

Das Land an der Adria bietet jede Menge schöne Küstenstreifen. Beliebt sind auch die umliegenden Inseln Krk, Rab und Pag. Wer gerne Kultur und Strand verbinden möchte, ist in Split, Zadar oder Dubrovnik gut aufgehoben, deren Altstädte nicht nur traumhaft schön, sondern auch historisch interessant sind. (Die schönsten Altstädte in Europa zeigen wir Ihnen hier.) Auch der Nationalpark Plitvicer Seen in der Landesmitte ist ein echtes Naturhighlight.