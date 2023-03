Badeparadiese Die 10 schönsten Strände in Europa

Die Reiseplattform Tripadvisor hat im Rahmen der alljährlichen Traveller‘s Choice Awards die schönsten Strände 2023 gekürt. Sie versprechen goldenen Sand, tiefblaues Wasser, gemütliches Sonnenbaden und spaßige Wasserabenteuer. Wir stellen Ihnen die zehn besten Strände Europas vor.

Platz 10: Plage du Sillon (Saint-Malo, Frankreich)

Einer der schönsten Strände Europas liegt in Frankreich, in der bretonischen Hafenstadt Saint-Malo. Die Stadt ist von der alten Festung Fort National umgeben, die 1689 auf Befehl von König Ludwig XIV. zum Schutz des Zentrums erbaut wurde. Der Plage du Sillon ist mit seinen drei Kilometern Länge der größte Strand in Saint-Malo. Er umfasst den Grande Plage, den Plage de la Hoguette und den Plage de Rochebonne.