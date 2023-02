Ranking Die 20 besten Reiseziele in Europa

Das Reiseportal „europeanbestdestinations.com“ hat über 21 Reiseziele in Europa abstimmen lassen, die in den letzten 12 Monaten in den sozialen Netzwerken an Beliebtheit gewonnen haben, mehr Besucher hatten, eine hohe Lebensqualität bieten, sich nachhaltig entwickelt haben und ein ganzjähriges Kulturangebot bieten. Abgegeben wurden 686.244 Stimmen aus 178 Ländern. Im Ranking der 20 besten Reiseziele 2023 sind auch zwei deutsche Städte, die eine überrascht, die andere liegt in NRW. Das Ranking: