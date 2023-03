Kunst im öffentlichen Raum Wenn Street-Art das Stadtbild bereichert

New York gilt als Wiege der Graffitibewegung. In den 1970er-Jahren entwickelte sich die Subkultur, bei der es vorrangig um das illegale Bemalen von Wänden und Zügen ging. Je gefährlicher, desto mehr Anerkennung gab es in der Szene. Und es ging auch um das Aufbegehren gegen Obrigkeit, Autoritäten und Staat. Hip Hop und Graffiti gingen Hand in Hand. Die Welle schwappte nach Europa rüber. Die Botschaften an den Wänden waren im Kontext der Zeit oft politisch. Die Künstler dahinter blieben anonym.