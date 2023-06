Spanien, Italien und Co. Unwetter in Südeuropa – so ist die aktuelle Lage

Auch der Deutsche Wetterdienst informiert über die Unwetter-Lage in Europa: Mit Wetterdiensten aus mehr als 20 Ländern wurde das Portal „Meteoalarm“ eingerichtet. Für Freitag (9. Juni) wird dort in Spanien vor allem vor schwerem Regen sowie Gewitter in der Stadt Navarra und in den angrenzenden Pyrenäen gewarnt. Auch in 30 weiteren Gebieten in Spanien werden dort Wetterwarnungen ausgesprochen, jedoch auf moderatem Niveau (Stufe 1 von 3). Für Italien sind am Freitag neun moderate Wetterwarnungen, für Griechenland vier und für Portugal 20 moderate Wetterwarnungen aufgelistet. Welche Städte und Gebiete in den einzelnen Ländern betroffen sind, lesen Sie hier.