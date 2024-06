Fünf Tipps Kreta abseits der Touristenströme

Wer zum Partymachen nach Kreta kommt, muss entlang der Hotelstrände im Norden der Insel nicht lange suchen. Am fotogensten sind jedoch die Strände im Westen, vor allem die von Balos und Elafonissi, die immer wieder in den Ranglisten der schönsten Strände Europas auftauchen. Das beschert ihnen an sonnigen Tagen einen bisweilen unschönen Touristenansturm. Zu Füßen des Lefka Ori-Gebirges gibt es jedoch einige Strände, die selbst in der Hochsaison selten überlaufen sind. Das Fischerdorf Loutro etwa liegt in einer halbmondförmigen Bucht, die noch immer einzig für Wanderer oder mit dem Boot erreichbar ist. Auch der Strand von Sougia, den einst Hippies für sich entdeckten, wurde bis heute noch nicht vom Massentourismus überrannt, obwohl man ihn inzwischen auch mit dem Auto besuchen kann. Wem das noch immer nicht entlegen genug ist, darf sich am Strand von Domata am Ende der unentdeckten Klados-Schlucht manchmal selbst im Sommer ein wenig wie Robinson fühlen. Oder eben so einsam wie die schöne Königstochter Europa, die Zeus in Stiergestalt als ersten Menschen nach Kreta verschleppte. Und mit der es, wenn man den Göttern Glauben schenkt, auf dem alten Kontinent einst zu menscheln begann.