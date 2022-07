Weißer Sand und verträumte Buchten : Das sind die schönsten Strände Europas 2022

Düsseldorf Weiße Traumstrände, feiner Sand, malerische Buchten - die meisten denken wohl an die Malediven, Seychellen oder die Fidschi-Inseln. Doch soweit müssen Reisende nicht fahren, um sich am Ort ihrer Sehnsüchte wiederzufinden. Europa hat zahlreiche Strände, die den Titel Traumstrand verdienen.

Ob geheime Buchten an der Amalfiküste, kristallklares Wasser in Katalonien, dass zum Schnorcheln einlädt und kilometerlange Strände an der Ostküste in Polen - Europas Strände müssen sich nicht hinter exotischen Reisezielen verstecken. Jeder Strand weckt die Reiselust. Es muss auch nicht immer der feine, weiße Sand sein, um zum Traumstrand zu avancieren. Der blendend weiße Kieselstrand von La Sorgente auf der Insel Elba im Kontrast zum azurblauen Meer ist ein gutes Beispiel dafür.