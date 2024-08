Europäische Kulturhauptstadt 2024 Tartu – warum sich Estlands Kulturhauptstadt lohnt

In der Markthalle nicht weit vom Fluss duftet es nach Blumen, Obst und Brot, Geräuchertem und würzig Eingelegtem. Wie überall im Baltikum kauft man die Lebensmittel auch in Tartu am liebsten frisch von den Erzeugern. „Nichts musste mehr als 100 Kilometer fahren“, bekräftigt Kalle Paas die Regionalität der Waren. Für den 32-Jährigen, der früher auf dem Land lebte, seien Marktbesuche Reisen in die Kindheit. „Was ich hier sehe oder rieche, sind Erinnerungen an das selber produzierte Essen“, sagt der Künstler, der ab und zu als Gästeführer arbeitet. Beim Bummel durch die Stände fällt manches sofort auf, darunter lange, farbenfrohe Gladiolen, Schinkenberge und die vielen, dicken Sträuße leuchtend grüner Sauerampferblätter. „Wir nutzen sie als Hauptzutat für Hapuoblikassupp, ein typisches Gericht bei uns“, erklärt der junge Este.