Wellenreiten Das sind die besten Surfspots in Europa

Portugal

Konstante Wellen, milde Temperaturen, entspannter Lebenstil – Portugal gilt als das Surfmekka schlechthin in Europa, mit unzähligen Surfspots. Die Südküste der Algarve ist gesäumt davon von Sagres bis Maia Praia. Spektakulär sind die gigantischen Wellen an der Atlantikküste von Nazaré in Praia do Norte. Hier wurden Weltrekorde aufgestellt für die höchsten je gesurften Wellen. Wellen für alle Level gibt es auf den Halbinseln Peniche und Baleal. Ericeira (Foto) hat eine große Dichte an hervorragenden Surfspots zum Beispiel Coxos oder der Praia de Ribeira d’Ilhas, der zwei Kilometer entfernt vom Dorf liegt. Es gibt vielleicht schönere Orte als Figueira da Foz, der zwischen Lissabon und Porto liegt, aber die Wellen lohnen den Weg dorthin. 30 Minuten von Lissabon entfernt können Surfer am Praia de Carcavelos Wellen reiten.