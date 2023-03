Kunst im öffentlichen Raum Die besten europäischen Reiseziele für Street Art

Lissabon, Portugal

In den 1970er Jahren waren Graffiti an den Hauswänden der portugiesischen Hauptstadt noch politisch motiviert. Mittlerweile hat die Stadt das Potenzial der bunten Wandgemälde entdeckt, die Touristen in die Stadt locken, und arbeitet mit den Künstlern zusammen. In der LX Factory, ein Kulturzentrum in einer ehemaligen Textilfabrik gibt es zahlreiche Street-Art-Kunstwerke an den Hauswänden zu bestaunen. Ebenso sehenswert: Die blaue Mauer rund um das psychiatrische Krankenhaus Lissabons. Doch nicht nur dort, sondern in ganz Lissabon schmückt Street-Art Wände, Treppen und Mauern.

(Foto: Das Kunstwerk "The empty belly" (Der leere Bauch) ist in Lissabon in der LX Factory, Rua Rodrigues de Faria, Lisboa, Portugal zu sehen. Inzwischen schmücken zahlreiche Aufkleber die schwarze Fläche um das Babygesicht. Ein fast identisches Bild gibt es auf dem RAW-Gelände in Berlin-Friedrichshain.)