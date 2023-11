Stettin Rote Linie, roter Faden

Weiter geht’s: Zur gotischen Johanniskirche an der Oder (5), in der drei Pfeiler ganz erheblich aus dem Lot ragen. Vis-a-vis wurde eine alte Trafostation umgestylt zum zeitgenössischen Kunstzentrum. Das Giebelwandbild (42b) am originalen Standort zeigt die Synagoge, die von den Nazis in der Reichskristallnacht 1938 abgefackelt und gesprengt wurde. Das Rote Rathaus (41) ist nicht weniger imposant als sein Berliner Pendant und das Kino Pionier 1907 (37a) sogar das älteste Lichtspieltheater der Welt. An prächtigen Palästen (27+28) und am Adlerbrunnen (26) vorbei führt der rote Strich dann zum wuchtigen Jakobidom (24), einst nach dem Vorbild der Lübecker Marienkirche erbaut und ebenfalls schwer zerstört im Zweiten Weltkrieg. Kuriosester Schatz: Das Herz der Organisten Carl Loewe, der sein Publikum mit romantischen Balladen bezauberte, wurde eingemauert in einen Pfeiler neben seiner geliebten Barockorgel.