Ranking Die Top-Reiseziele der Deutschen für einen Städtetrip in Europa

Platz 1: Hamburg, Deutschland

Hamburg ist die beliebteste Städtetrip-Destination der Deutschen in Europa. Mit 427.640 Suchanfragen bei Google ist die norddeutsche Hafenstadt Ranking-Spitzenreiter. Ein besonders starkes Interesse an einem Ausflug nach Hamburg gibt es offenbar in Nordrhein-Westfalen, wo besonders häufig nach Hamburg gesucht wurde. Auch beliebt ist das Reiseziel in Rheinland-Pfalz und im Saarland.