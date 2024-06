Surrealismus in Nordspanien Dalí-Museum – Wie ein Fiebertraum

Info

Anreise Von Barcelona ist Figueres 135 Kilometer entfernt und gut zu erreichen über die Autobahn und mit dem Zug

Dali-Dreieck Dazu gehören das Museum in Figueres, die Casa Salvador Dalí in Portlligat (das Wohnhaus mit Atelier direkt am Meer) sowie das Castell Gala Dalí in Púbol (eine Privatburg für die Gattin):

www.salvador-dali.org/en/museums

Museumsöffnungszeiten

Januar bis Juni und Oktober bis Dezember: Dienstag bis Sonntag von 10.30 bis 17.15 Uhr, im Juli und August täglich von 9 bis 19.15 Uhr, im September von Dienstag bis Sonntag von 9.30 bis 17.15 Uhr. Eintrittspreis:

17 Euro, im Juli und August 21 Euro

spain.info/de/highlights/theater-museum-dali/