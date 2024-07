Rosa, Türkis, Grün Formenteras faszinierende Farben

„Besonders wichtig ist uns der Schutz des Neptungrases, das die Unesco 1999 zum Welt­erbe ernannt hat“, erklärt Natalia Lopez. Mit dem „Life Posidonia“-Projekt will man es erhalten. Was das Neptungras (Posidonia oceanica) für die 83 Quadratkilometer große Insel mit ihren 12.200 Einwohnern bedeutet, wird bei einer Boots- und Schnorchel-Tour besonders deutlich. Nathan Lefevre von Formentera Divers im Hafenort La Savina bringt Interessenten mit einem Schnellboot zu interessanten Orten, an denen man die Unterwasserpflanze und die reizvolle Welt um sie herum bestaunen kann. „Die ganze Landschaft, das Meer und die Strände würden ohne das Neptungras nicht so aussehen wie jetzt“, sagt Nathan. Zwischen Formentera und Ibiza erstrecken sich auf einer Fläche von 700 Quadratkilometern die größten zusammenhängenden Seegraswiesen des Mittelmeeres. Die Pflanzen sind ein großer Sauerstoffspender, binden Kohlenstoffdioxid, bieten über 200 Tierarten Lebensraum und schützen wegen ihrer Verwurzelung Strände und Küsten.