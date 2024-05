Safranernte in Spanien Ein Fest am Ende des roten Fadens

Info

Anreise Iberia verbindet die spanische Hauptstadt Madrid mit den meisten deutschen Flughäfen:

www.iberia.com. Die Weiterfahrt nach Consuegra erfolgt mit dem Mietwagen oder dem Bus und dauert in der Regel 1,5 bis 2 Stunden.

Termin Das nächste Safran-Fest Rosa del Azafrán in Consuegra findet statt vom 25. bis 27. Oktober 2024.

Unterkunft Eine einfache Unterkunft mit freundlichem Service im Norden des Stadtzentrums ist das Hotel Consuegra:

www.hotelconsuegra.com

Essen und Trinken An kulinarischen Möglichkeiten bietet Consuegra eine erstaunliche Palette an Angeboten, die die oft reichhaltigen Variationen der regionalen Küche offerieren. So das Restaurante El Alfar de Consuegra oder Restaurante Villa Cervantina. Während des Safran-Festivals lohnt der Besuch der offenen Küchen mit spannenden Speisen oder der Biergarten Triky Tapas Blue auf dem Plaza San Juan.

Aktivitäten Ein Muss ist der Besuch der zwölf erhaltenen Windmühlen, die man nach einer leichten Wanderung bergauf erreicht. Es fahren aber auch Shuttle-Busse aus dem Stadtzentrum Consuegras. Von oben lässt sich die tolle Aussicht über die Hochebene la Mancha genießen. In der Monio Rucio befindet sich ein kleiner Souvenirladen, in dem man gegen einen Obolus auch nach oben gehen kann. Dies ist kostenlos in der Molina Alcancia möglich, in der es kleine kunsthandwerkliche Gegenstände sowie lokale kulinarische Produkte zu kaufen gibt. Die Festung Castillo de Consuegra (Castillo de la Muela) aus dem 10. Jahrhundert liegt mitten zwischen den Mühlen, wurde um 1813 stark zerstört und in Teilen erst 1985 wieder rekonstruiert.