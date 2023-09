Globale Erwärmung Skigebiet schließt dauerhaft wegen Schneemangel

In den Gletschergebieten startet die Saison 2023/24 bereits Anfang Oktober. In den übrigen Skiorten werden die Skilifte im Dezember in Betrieb genommen, vorausgesetzt es liegt genug Schnee. In der letzten Saison mussten zahlreiche Skigebiete wegen zu wenig Schnee und milder Temperaturen fast im gesamten Alpenraum die Saison vorzeitig beenden oder konnten ihre Lifte nicht öffnen. In Frankreich hat das Familienskigebiet La Sambuy in der Nähe des Mont Blanc in den französischen Alpen nun die Konsequenzen gezogen und beschlossen, seine Skilifte abzubauen, berichtet der Nachrichtensender CNN auf seiner Webseite. Auf dem Portal für Bergsport „bergfex.at“ wird für das Skigebiet die Meldung angezeigt: „Endgültige Schließung des Skigebiets ab September 2023, finden Sie dieses Skigebiet unter unseren Sommerpräsentationen! Skigebiet dauerhaft geschlossen, bitte schauen Sie sich unsere Sommerpräsentation an derselben Stelle an!“