Kaffee, Tango und Santa Claus Sieben überraschende Fakten über Finnland

Mehr Saunen als Autos

Laut Schätzungen gibt es in Finnland mehr als drei Millionen Saunen – und das bei rund 5,5 Millionen Einwohnern. Damit besitzt das nordische Land mehr Saunen als Autos (rund 2,5 Millionen). Zudem befinden sich die Saunen an ganz ungewöhnlichen Orten: So gibt es etwa Sauna-Gondeln oder auch in Helsinki eine Burger King-Filiale mit Sauna.