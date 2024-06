Diversität in der Schweiz In Genf ist die Welt zu Hause

Begonnen hat diese Haltung des Laissez-faire schon in der Reformationszeit, als bedrängte Protestanten aus halb Europa in Genf Zuflucht fanden und die Wirtschaft zum Erblühen brachten. Stolz ist man auf diese Ära und pflegt ein riesiges Reformationsdenkmal. Den institutionellen Grundstein für die internationale Ausrichtung der Stadt legte indessen der calvinistische Mühlenbesitzer Henry Du­nant. Nachdem er auf einer Geschäftsreise in Italien das Leid unversorgter Kriegsverwundeter gesehen hatte, gründete Dunant 1863 in Genf das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Dessen Zentrale hat ihren Sitz noch immer an der Avenue de la Paix. Das benachbarte Rotkreuz- und Rothalbmondmuseum lädt ein zu einem humanitären Abenteuer. Besucher können Menschen von einer überfluteten Insel evakuieren und müssen dazu die richtigen Fachleute ansprechen. In einem Raum sind Geschenke Kriegsgefangener für ihre Rotkreuz-Betreuer ausgestellt. Besonders beklommen läuft man durch die Karteikartensammlung Vermisster aus dem Ersten Weltkrieg. Tausende konnten dank dieser Daten ihre Familien wiedersehen.