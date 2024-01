Unterwegs mit historischer Dampflok Mit Dampf und Nostalgie durch die Schweiz

Begonnen hat alles tags zuvor. Morgens um 8 Uhr ist es noch ruhig auf Zermatts Bahnhof. Das am Fuße des Matterhorns gelegene, autofreie Bergsteigerdorf im Wallis ist Ausgangspunkt für Touren in sämtlichen Schwierigkeitsgraden. Der Glacier-Pullman-Express steht etwas abseits für die Sonderfahrt nach St. Moritz bereit. Bevor es über einen roten Teppich ins Innere der Waggons zu den reservierten Plätzen geht, wird eingecheckt, das Gepäck extra verstaut. Wir machen es uns in Sesseln bequem, die aus Omas Wohnzimmer stammen könnten. Bald schon merken wir: Hier sind vorwiegend Eingeweihte unterwegs. „Natürlich ist die Fahrt mit den alten Loks ein Highlight für alle Eisenbahnfans. Schlimm sind nur die Modell-Eisenbahner. Die zählen jede Niete nach!“ erklärt Gian der Reiseleiter lachend.