Algen, Austern, Hummer So schmeckt der Sommer an Schwedens Küste

Wo anfangen, wenn man probieren will, was den Schweden so schmeckt? Schaut man auf die Landkarte mit den sagenhaften 48.000 Kilometern Küstenlinie um Fjorde, Inseln und Schären, ist klar: auf ans Wasser! Ein guter Startpunkt ist die 1621 gegründete Hafenstadt Göteborg. Die maritime Tradition mit Fischerei und Schiffsbau prägt auch die Gastroszene. Wie wär’s mit einem Dinner in einem der innovativsten Fischrestaurants des Landes? Im trendigen „Vrå“ vom „Clarion Hotel Post“ zaubert Küchenchefin Sofia B. Olsson kulinarische Raffinessen. Aus regionalen Produkten, mit japanisch inspirierten Aromen und Kochtechniken. Zum Beispiel Kabeljau und Kaisergranat zu fermentiertem Wirsing oder Rhabarber-Sorbet mit Shiso-Kraut. Das Thema Nachhaltigkeit ist im Restaurant ein großes Thema. Nicht nur in der Küche, auch beim Interieur: Es gibt Beistelltische und Deko-Objekte, die aus dem Granulat von Austernschalen, Algen und Reisstärke gefertigt sind. Und keine Angst vor der Rechnung: Vier-Gänge-Menüs mit Getränken gibt es ab 90 Euro.